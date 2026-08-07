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۱۹۰ عنوان کتاب با موضوع اربعین حسینی در کتابخانه دیجیتال نورلایب عرضه شده و علاقهمندان میتوانند با جستوجوی پیشرفته در متن آثار و استفاده از قابلیت گفتوگوی هوشمند، به منابع متنوع اربعینی دسترسی پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر گروه علمی پایگاههای دیجیتالی مرکز نور قم با اشاره به عرضه ۱۹۰ کتاب با موضوع اربعین حسینی در کتابخانه دیجیتال نورلایب گفت: این مجموعه موضوعات مختلفی از تاریخ اربعین و نخستین اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) تا ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تمدنی پیادهروی اربعین را پوشش میدهد.
حجتالاسلام والمسلمین سید مصطفی طباطبایی افزود: کتابخانه دیجیتال نورلایب با بیش از ۱۰۶ هزار عنوان کتاب در ۱۴۷ هزار جلد، یکی از پایگاههای جامع دیجیتال در حوزه علوم اسلامی و انسانی است که مجموعه ۱۹۰ عنوان اثر اربعینی را نیز در اختیار کاربران قرار داده است.
وی ادامه داد: در این مجموعه آثاری درباره جایگاه اربعین در فرهنگ شیعه، پیوند عاشورا و اربعین، نقش این حرکت در زمینهسازی برای ظهور و تمدن اسلامی و همچنین ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی پیادهروی اربعین ارائه شده است.
مدیر گروه علمی پایگاههای دیجیتالی مرکز نور قم گفت: کاربران با جستوجوی واژه اربعین در نورلایب میتوانند فهرست آثار مرتبط را مشاهده کنند و علاوه بر جستوجوی عنوان کتاب، در متن کامل آثار نیز به دنبال واژهها و عبارتهای مورد نظر خود بگردند.
طباطبایی همچنین به قابلیت گفتوگوی هوشمند با کتابها اشاره کرد و افزود: با استفاده از هوش مصنوعی، کاربران میتوانند ارتباط مفهومیتری با محتوای آثار برقرار کرده و مطالب مرتبط را با سرعت و دقت بیشتری پیدا کنند.
وی بیان کرد: دسترسی متمرکز به منابع و امکان جستوجوی سریع در متون، روند مطالعه و پژوهش درباره اربعین را برای پژوهشگران، طلاب، دانشجویان و علاقهمندان به معارف حسینی آسانتر میکند.
از جمله آثار ارائه شده در این مجموعه میتوان به تحقیق درباره اول اربعین حضرت سیدالشهدا (ع)، اربعین در فرهنگ شیعه، از عاشورا تا اربعین، اربعین بستر ظهور و درآمدی بر چیستی و چرایی حماسه عظیم اربعین حسینی اشاره کرد.