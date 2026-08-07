رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه اربعین تنها یک اجتماع بزرگ مذهبی نیست، گفت: این حرکت عظیم، جلوه‌ای روشن از وحدت امت اسلامی و همدلی ملت‌های آزادی‌خواه جهان در پرتو محبت اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان گفت: افتخار خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نعمتی بزرگ است و آنچه در این ایام رقم خورد، حاصل همدلی، اخلاص و روحیه خدمت بی‌منت هزاران خادم عاشق بود.

وی با بیان اینکه از دولت، مسئولان، نیرو‌های خدماتی و امنیتی و به‌ویژه مردم شریف عراق در اربعین امسال قدردانی می‌کنیم، ادامه داد: میزبانی کریمانه و محبت خالصانه مردم عراق، بار دیگر پیوند عمیق دو ملت و فرهنگ اصیل میهمان‌نوازی و ارادت به اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشت. بخش عمده خدمات اربعین بر پایه مشارکت مردمی، فرهنگ ایثار و فعالیت عاشقانه مواکب شکل گرفت و همین سرمایه اجتماعی، رمز ماندگاری و عظمت این حماسه بی‌بدیل است.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: اربعین تنها یک اجتماع بزرگ مذهبی نیست، بلکه مدرسه‌ای برای انسان‌سازی، خودسازی و ارتقای معنویت است. این حرکت عظیم، جلوه‌ای روشن از وحدت امت اسلامی و همدلی ملت‌های آزادی‌خواه جهان در پرتو محبت اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) می‌باشد.

این مقام مسئول اظهار کرد: اربعین، فصل عشق، مودت، همدلی و برادری میان دلدادگان مکتب حسینی است و پیام آن، صلح، کرامت انسانی و ایستادگی در برابر ظلم و تفرقه است.

رشیدیان عنوان کرد: سازمان حج و زیارت به عنوان کمیته ثبت نام و اعزام تلاش کرد با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود و همراهی دستگاه‌های همکار، وظایف و مأموریت‌های محوله را با نهایت دقت، نظم و مسئولیت‌پذیری به انجام برساند و خدماتی شایسته زائران ارائه کند.

رئیس سازمان حج و زیارت اظهار کرد: همراهی خادمان افتخاری، راهنمایان زائران، عوامل اجرایی و همه خدمتگزاران، نقشی تعیین‌کننده در آرامش و رضایتمندی زائران داشت.

این مقام مسئول گفت: خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) مسیری پایان‌ناپذیر برای یادگیری و تعالی است. از این‌رو، با انجام آسیب‌شناسی دقیق، بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند اربعین امسال و رفع نقاط ضعف، برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت خدمات از هم‌اکنون آغاز خواهد شد تا در اربعین سال آینده، با انسجام بیشتر و کیفیتی بالاتر، پاسخگوی شایسته‌تری برای خدمت به زائران حسینی باشیم.