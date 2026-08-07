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با تقویت ناپایداریهای جوی در چهارمحال و بختیاری احتمال بارش رگباری و وزش باد شدید وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل هواشناسی استان گفت:بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده شرایط برای ناپایداریهای همرفتی از جمله افزایش ابر، وزش باد، تندبادهای لحظهای، خیزش گرد و خاک و در ساعات بعد از ظهر، بارش رگباری باران و احتمال رعد و برق به ویژه برای ارتفاعات و منطقه شمالغرب استان پیش بینی میشود.
نوروزی افزود: از امروز تا روز یکشنبه گرد و غبار رقیق در برخی نقاط استان انتظار میرود.