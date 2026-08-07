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معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اردبیل از درخشش هنر و فرهنگ ایران در بیستوهفتمین فستیوال جهانی بیوکچکمجه ترکیه و حضور موفق بانوی هنرمند از این استان در آن رویداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمد افشار روز پنجشنبه گفت: بیست و هفتمین جشنواره جهانی بیوکچکمجه با حضور هنرمندانی از ۶۲ کشور جهان از اول تا دهم مردادماه در شهر استانبول ترکیه برگزار شد و هنرمندان در رشتههای مختلف از جمله صنایع دستی، موسیقی، عکاسی و سایر هنرها به ارائه آثار خود پرداختند.
وی افزود: حضور بانوی هنرمند ایرانی و اردبیلی در این رویداد بینالمللی فرصتی ارزشمند برای معرفی هنر، فرهنگ و میراث غنی ایران اسلامی بود؛ رویدادی که در آن هنر، زبان مشترک ملتها و پلی برای تقویت دوستی و همبستگی میان فرهنگهای مختلف جهان است.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اردبیل با اشاره به روند انتخاب شرکتکنندگان گفت: هنرمندان حاضر در این جشنواره پس از ارسال آثار، سوابق هنری و کسب امتیازات لازم، موفق به دریافت دعوتنامه رسمی از سوی شهرداری بیوکچکمجه استانبول شدند.
افشار ادامه داد: در این جشنواره زهرا اصلانی هنرمند پیشکسوت عرصه سفال و سرامیک از استان اردبیل به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران حضور یافت و با ارائه آثار ارزشمند و فاخر خود جلوهای شایسته از هنر و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی را به نمایش گذاشت، این هنرمند همچنین موفق به دریافت نشان شایستگی و لیاقت حضور در این رویداد بینالمللی شد.
وی استقبال گسترده بازدیدکنندگان خارجی و هموطنان ایرانی از آثار ارائه شده را از نکات برجسته این جشنواره برشمرد و گفت: آثار این هنرمند اردبیلی با استقبال چشمگیر مخاطبان مواجه شد و نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای صنایع دستی و هنر ایرانی ایفا کرد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اردبیل خاطرنشان کرد: یکی از نکات قابل توجه این جشنواره استقبال گرم علاقهمندان به فرهنگ و هنر ایرانی و ابراز احترام آنان نسبت به روحیه ایستادگی، مقاومت و همبستگی ملت ایران بود که بازتابی از جایگاه ارزشمند فرهنگ ایرانی در عرصه بینالمللی به شمار میرود.
بیش از ۳۰ هزار هنرمند در تولید و عرضه تولیدات دستی در ۶۴ رشته صنایع دستی در استان اردبیل فعالیت میکنند و هشت هنرمند، نشان بینالمللی یونسکو و ۷۰ هنرمند دیگر نشان ملی صنایع دستی دریافت کردهاند.