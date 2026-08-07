کارشناس هواشناسی استان قزوین از پایداری جو در روز‌های ابتدایی هفته خبر داد و اعلام کرد : با عبور امواج تراز میانی، احتمال افزایش ابر در ارتفاعات استان تا روز یکشنبه وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی گفت: تا اواسط هفته آینده، وضعیت جوی در منطقه پایدار باقی خواهد ماند.

وی افزود: به دلیل جریان‌های شمالی، در روزهای امروز و فردا شاهد کاهش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود.

به گفته آخوندی؛ با عبور امواج تراز میانی جو از منطقه، از روز یکشنبه روند افزایش ابر در برخی از نقاط استان، به‌ویژه در مناطق مرتفع، آغاز می شود.

طبق داده‌های ثبت شده در بامداد امروز، دمای هوا در شهر قزوین ۱۹ درجه و در منطقه آوج ۱۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.