در ۴ ماه نخست سال جاری، بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تُن کالا از مبادی این استان به سایر استان‌های کشور حمل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: همچنین در این مدت، مجموع کالا‌های جابه‌جا شده درون استان حدود ۸۰۰ هزار تُن و کالای جابجا شده برون استانی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تُن بوده است.

مزیدی افزود: تعداد بارنامه‌های صادره در این مدت ۱۳۰ هزار و ۱۳۵ فقره بوده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی عمده کالا‌های حمل‌شده را شامل سیمان کیسه‌ای، آهن اسفنجی، زغال‌سنگ، کنسانتره سنگ‌آهن و سیمان فله‌ای عنوان کرد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۳۱ شرکت باربری در استان افزود: این شرکت‌ها با به‌کارگیری ۸ هزار و ۴۹۷ ناوگان باری و هزار و ۵۱۳ وانت‌بار و فعالیت ۱۱ هزارو ۱۷۷ راننده عمده کالا‌های استان را به مقاصد مختلف به سراسر کشور حمل کرده‌اند.

مزیدی با اشاره به اینکه ناوگان باری استان توانسته حجم قابل توجهی از بار‌های سنگین و ضروری کشور را به موقع منتقل کند، تاکید کرد: نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان، رعایت ظرفیت مجاز بار، کنترل سلامت فنی خودرو‌ها و آموزش‌های ایمنی، از اولویت‌های اداره کل برای کاهش حوادث و تضمین حمل سالم کالا‌ها بوده است.