به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی و ارتقاء ایمنی تردد، ساخت پل روستای کاسگرکلا شهرستان قائم‌شهر به‌زودی وارد آغاز می‌شود.



در جریان بازدید از محل اجرای این طرح، با حضور عباسی، نماینده مردم قائم‌شهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی و قاسم‌نژاد، رئیس اداره راه و شهرسازی حوزه قائم‌شهر، جویبار و سیمرغ انجام شد، آخرین وضعیت اجرای طرح، بررسی شد.



اعتبار اجرای این طرح از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ تأمین شده و مبلغ پیمان آن ۳۲۰ میلیارد ریال است. همچنین پیمانکار طرح نیز تعیین شده و ساخت آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.



این پل با دهانه‌ای به طول ۲۵ متر و عرض ۷ متر ساخته می‌شود و نقش مهمی در تسهیل تردد، افزایش ایمنی و بهبود دسترسی ساکنان روستای کاسگرکلا و مناطق اطراف خواهد داشت.