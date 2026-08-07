معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر تغییر رویه نظام سلامت از درمان‌محوری به سلامت‌محوری گفت: اجرای برنامه پزشکی خانواده، حرکت در مسیر عقلانیت و نگاه خردمندانه به حوزه سلامت و مدیریت بهینه منابع درمانی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، طاهر موهبتی روز پنجشنبه در سفر به شهرستان‌های خلخال و کوثر و بازدید از مراکز درمانی آنها، با بیان اینکه استمرار رویکرد درمان‌محوری پاسخگوی نیاز‌های رو به رشد جامعه نیست، افزود: برای دستیابی به تراز مطلوب در شاخص‌های بهداشتی، باید با بهره‌گیری از سواد سلامت، ترویج سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب و نهادینه‌سازی ورزش در جامعه، به سمت سلامت‌محوری حرکت کنیم.

وی همچنین در بازدید از شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان شهرستان کوثر که با همراهی نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهرستان انجام شد، وضعیت ارائه خدمات بهداشتی، روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت و نیاز‌های زیرساختی این منطقه را بررسی کرد.

معاون وزیر بهداشت در این بازدید بر تسریع تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تقویت زیرساخت‌های درمانی و پیگیری ویژه برای تأمین اعتبارات لازم جهت ارتقای کیفیت خدمات سلامت در مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس نیز در این بازدیدها، ضمن قدردانی از خدمات وزارت بهداشت در سطح کشور، خواستار حمایت ویژه این وزارتخانه برای توسعه زیرساخت‌های درمانی در خلخال شد.

وحید کنعانی با اشاره به تعیین تکلیف دستگاه MRI شهرستان خلخال تصریح کرد: با مساعدت معاونت توسعه وزارت بهداشت و تخصیص اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال جهت احداث ساختمان این بخش، امیدواریم به‌زودی شاهد بهره‌برداری از این دستگاه تشخیصی باشیم.

وی کمبود نیروی انسانی را از چالش‌های جدی دانشکده علوم پزشکی خلخال دانست و افزود: با توجه به فعالیت بیش از یک‌هزار نفر در حوزه بهداشت و درمان این شهرستان، توسعه منابع انسانی و احداث ساختمان جدید دانشکده از اولویت‌های ضروری است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای جذب و ماندگاری نیرو‌های متخصص بومی، خاطرنشان کرد: جذب نیرو‌های غیربومی به دلیل درخواست‌های مکرر انتقال پس از مدتی کوتاه، موجب خلل در ارائه خدمات می‌شود؛ لذا اولویت‌بخشی به جذب نیرو‌های بومی و ساماندهی پرداخت کارانه‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی، از مطالبات جدی است که باید مورد توجه وزارتخانه قرار گیرد.

کنعانی با قدردانی از پیگیری‌های فرمانداران خلخال و کوثر و مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در راستای استقرار طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع در این منطقه، بر تداوم این مسیر برای ارتقای عدالت در سلامت تأکید کرد.