به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیته رزم سواره هیات ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی فارس گفت: احمد رحمانیان کوشکی، محمدرضا امیررفیعی سعدی، آروشا صادقی، امیرسالاری از استان فارس، عسل غیاثی از ایلام، گرشا قورچیان از البرز و محمدرضا ابراهیمی از خوزستان، ورزشکاران دعوت‌شده به این مرحله از اردوی انتخابی هستند که تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی دنبال می‌کنند.

غلامعلی طفیونی افزود: مجتبی فرهادیان‌فرد به عنوان سرپرست، سینا احمدی و امین سالاری به عنوان مربی، ساناز شاهانی به عنوان داور و سلمان مرادی به عنوان مسئول کمیته فنی، هدایت و ارزیابی این اردو را بر عهده دارند..

وی بیان داشت: نفرات حاضر در این اردو، زیر نظر کادر فنی، آمادگی خود را برای حضور در رقابت‌های جهانی قرقیزستان محک می‌زنند.باشگاه سوارکاری ماهان شیراز از چهاردهم تا شانزدهم مرداد، میزبان است.

مسابقات جهانی کمانگیری روی اسب ۲۰۲۶ در چارچوب بازی‌های جهانی عشایر (World Nomad Games) از ۳۱ آگوست تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵) به میزبانی کشور قرقیزستان برگزار خواهد شد.