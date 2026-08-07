به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آموزش و پرورش مازندران اعلام کرد: طا‌ها شاملی، دانش‌آموز دبیرستان استعداد‌های درخشان ناحیه ۱ ساری، با موفقیت در مراحل انتخابی، به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در مسابقات جهانی مهارت (WorldSkills) شانگهای چین انتخاب شد.



این رویداد که از آن به عنوان «المپیک مهارت» یاد می‌شود، بزرگ‌ترین آوردگاه نخبگان فنی و مهارتی جهان در رشته‌های تخصصی و صنایع پیشرفته است.



حضور شاملی در این آوردگاه بین‌المللی، ضمن فراهم‌سازی بستری برای تبادل دانش و سنجش استاندارد‌های جهانی، گواهی بر توانمندی دانش‌آموزان ایرانی در حوزه‌های فناورانه محسوب می‌شود.



مسابقات جهانی مهارت WorldSkills Shanghai ۲۰۲۶ در شانگهای، نمایشگاهی جهانی از برترین مهارت‌ها، فناوری‌های نوین و نوآوری‌های الهام‌بخش از ۲۲ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶، اواخر شهریور امسال برگزار می‌شود.