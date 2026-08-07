به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، زارعی به اردوی تیم ملی گلبال مردان دعوت شد.

محمدمهدی زارعی، ورزشکار شایسته استان قزوین، برای حضور در بیست‌ و یکمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلبال مردان ایران به منظور شرکت در بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ دعوت شد.

بیست‌ و یکمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلبال مردان ایران با هدف حضور قدرتمند در بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، از ۱۶ تا ۲۴ مردادماه به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

در این مرحله از اردو، محمدمهدی زارعی از استان قزوین نیز در جمع ملی‌پوشان حضور خواهد داشت و تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال می‌کند.