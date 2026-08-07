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از دعوت زارعی به اردوی تیم ملی گلبال مردان تا آغاز مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کشور در قزوین را در بسته خبر ورزشی بخوانید.
آغاز مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کشور در قزوین
دراین مسابقات هفتاد کشتی گیر از هفده استان کشوردرمجموعه ریحانه النبی قزوین با هم رقابت کردند.
این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی را دارد و نفرات برتر جواز حضور در مساقات قهرمانی جهان به میزبانی یونان را کسب می کنند.
شمس آذر قزوین با 7 بازیکن جدید قرارداد بست
ادیب زارعی، دروازهبان ملیپوش تراکتور، محمدباقر عشقی دروازهبان جوان ملوان بندرانزلی، مهرشاد اسدی دوازه بان پارس جنوبی جم، امیررضا کرمی هافبک شهرداری اردبیل و محمدصدرا عزتخواه هافبک فصل گذشته سایپای تهران به جمع سبزپوشان قزوینی اضافه شدند.
همچنین پارسا رحیمی بازیکن هوادار تهران و سهیل لشکری از آکادمی شمس آذر قرار داد خود را با شمس آذر امضا کردند.
رقابتهای لیگ برتر فوتبال از جمعه آینده 23 مرداد آغاز می شود و نماینده استان در اولین بازی میزبان پرسپولیس تهران است.
تیم دوچرخه سواری «یارا» نماینده استان از فردا در رقابتهای لیگ برتر شرکت می کند.
کادرفنی و بازیکنان این تیم قراردادهای خود را امضا کردند.
این مسابقات در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در اصفهان برگزار می شود.