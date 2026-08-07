استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه مسیر توسعه میاندوآب از تولید، سرمایه‌گذاری و تکمیل زیرساخت‌ها می‌گذرد، گفت: برای تأمین منابع مورد نیاز توسعه، از ظرفیت حقوق دولتی معادن استفاده کرده و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.

توسعه میاندوآب با تکیه بر تولید، سرمایه‌گذاری و تکمیل زیرساخت‌ها شتاب می‌گیرد

توسعه میاندوآب با تکیه بر تولید، سرمایه‌گذاری و تکمیل زیرساخت‌ها شتاب می‌گیرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در جلسه با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران میاندوآب، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهرستان، افزود: فرصت‌های سرمایه‌گذاری میاندوآب بی‌نظیر است و باید با شناسایی نیروهای انسانی توانمند و سرمایه‌گذاران بومی، جلسات همفکری و توسعه شهرستان را به‌صورت مستمر دنبال کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه راه‌های منتهی به میاندوآب و شهرستان‌های همجوار از طرح‌های مهم منطقه هستند و باید در شأن ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری استان توسعه یابند، خاطرنشان کرد: این مسیرها باید سال‌ها پیش به آزادراه و بزرگراه تبدیل می‌شدند.

استاندار آذربایجان‌غربی به استفاده از منابع مختلف برای تکمیل زیرساخت‌های استان نیز اشاره کرده و افزود: توسعه شهرک صنعتی میاندوآب باید با جدیت دنبال شود تا زمینه برای استقرار واحدهای جدید و رونق تولید فراهم شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر جایگاه محوری بخش خصوصی در برنامه‌های دولت، اضافه کرد: تمام ظرفیت‌ها و امکانات استان باید برای سرمایه‌گذاران فراهم شده و سرمایه‌گذاران مشکلات خود را بدون واسطه منتقل کنند تا برای رفع آنها اقدام شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه سیاست اصلی ما حمایت از تولید است، افزود: هدف ما بازگرداندن جوانان توانمند به استان، ایجاد اشتغال برای فرزندان این سرزمین و ساختن آینده‌ای روشن برای آذربایجان‌غربی است.