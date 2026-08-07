با حضور استاندار آذربایجانغربی انجام شد.
آغاز احداث کارخانه الیاف با سرمایهگذاری ۴.۲ همتی در میاندوآب
با عزم استاندار آذربایجانغربی برای شتاببخشی به سرمایهگذاری و تکمیل زنجیرههای تولید، عملیات اجرایی احداث واحد تولیدی الیاف در میاندوآب با سرمایهگذاری بیش از ۴ هزار میلیارد تومان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، عملیات اجرایی این واحد تولیدی امروز در شهرستان میاندوآب آغاز شد؛ طرحی که در قالب رویداد اینوا و با سرمایهگذاری ۴ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی احداث میشود و در افق بهرهبرداری، زمینه اشتغال مستقیم ۵۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
در این کارخانه، الیاف با ماده اولیه PET تولید خواهد شد؛ محصولی که با راهاندازی این مجموعه، میاندوآب را به جمع تولیدکنندگان بزرگ صنعت الیاف کشور نزدیکتر کرده و ظرفیتهای جدیدی را برای توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی در آذربایجانغربی ایجاد میکند.
استاندار آذربایجانغربی همواره توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی را از مسیرهای مهم خلق ارزش افزوده، تقویت تولید و ایجاد اشتغال پایدار دانسته و بر حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی تأکید دارد.