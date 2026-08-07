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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۱۶

کارشناس سازمان هواشناسی از بارش باران طی امروز و فردا در برخی نقاط کشور خبر داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۶- ۰۹:۵۱
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی ، بارش باران
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