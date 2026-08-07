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تکواندوکاران استان فارس با کسب ۶ نشان رنگارنگ در رقابتهای جهانی هانمادانگ ۲۰۲۶ سئول کرهجنوبی، درخششی کم نظیر از خود به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد: رقابتهای جهانی هانمادانگ ۲۰۲۶ به میزبانی کوکیوان، خانه جهانی تکواندو، در شهر سئول کرهجنوبی برگزار شد.
این مسابقات با حضور نمایندگان ۶۴ کشور جهان برگزار و تیم ملی ایران با حضور ۲۴ ورزشکار و با سرپرستی محمدامین نامجو و مربیگری جلال اقدم در این رویداد معتبر بینالمللی حاضر بود.
نمایندگان شایسته استان فارس در این مسابقات، موفق به کسب ۶ نشان رنگارنگ شدند.
در روز سوم این رقابتها، عارفه پورشمسی موفق به کسب نشان نقره و لیلا کشاورزی به نشان برنز دست یافتند.
در روز پایانی مسابقات، عارفه پورشمسی با کسب نشان طلا در آیتم پالکیوکپا و لیلا کشاورزی با نشان نقره در آیتم شکستن چند جهت، بار دیگر بر سکوی افتخار ایستادند.
همچنین زهرا سلیمشیرازینژاد موفق به کسب دو نشان برنز در آیتمهای پالکیوکپا و تیو یوپچاگی شد.
با احتساب نشان های کسبشده در روزهای سوم، چهارم و پایانی، کاروان ایران این رقابتها را با مجموع ۲۶ مدال رنگارنگ (شامل ۵ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز) به پایان رساند.
هلیا قنبری و وحید مهاجر نیز در رقابتی نزدیک در مرحله پایانی از کسب نشان بازماندند.