تکواندوکاران استان فارس با کسب ۶ نشان رنگارنگ در رقابت‌های جهانی هانمادانگ ۲۰۲۶ سئول کره‌جنوبی، درخششی کم نظیر از خود به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد: رقابت‌های جهانی هانمادانگ ۲۰۲۶ به میزبانی کوکی‌وان، خانه جهانی تکواندو، در شهر سئول کره‌جنوبی برگزار شد.

این مسابقات با حضور نمایندگان ۶۴ کشور جهان برگزار و تیم ملی ایران با حضور ۲۴ ورزشکار و با سرپرستی محمدامین نامجو و مربیگری جلال اقدم در این رویداد معتبر بین‌المللی حاضر بود.

نمایندگان شایسته استان فارس در این مسابقات، موفق به کسب ۶ نشان رنگارنگ شدند.

در روز سوم این رقابت‌ها، عارفه پورشمسی موفق به کسب نشان نقره و لیلا کشاورزی به نشان برنز دست یافتند.

در روز پایانی مسابقات، عارفه پورشمسی با کسب نشان طلا در آیتم پالکیوکپا و لیلا کشاورزی با نشان نقره در آیتم شکستن چند جهت، بار دیگر بر سکوی افتخار ایستادند.

همچنین زهرا سلیم‌شیرازی‌نژاد موفق به کسب دو نشان برنز در آیتم‌های پالکیوکپا و تیو یوپچاگی شد.

با احتساب نشان های کسب‌شده در روز‌های سوم، چهارم و پایانی، کاروان ایران این رقابت‌ها را با مجموع ۲۶ مدال رنگارنگ (شامل ۵ طلا، ۶ نقره و ۶ برنز) به پایان رساند.

هلیا قنبری و وحید مهاجر نیز در رقابتی نزدیک در مرحله پایانی از کسب نشان بازماندند.