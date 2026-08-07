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روزنامه دیلی تلگراف در تحلیلی هشدار داده است که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ممکن است به یکی از اشتباهات تاریخی تبدیل شود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دیلی تلگراف اعلام کرد جنگی که ترامپ و نتانیاهو برای سرنگونی جمهوری اسلامی یا ضعیف کردن آن آغاز کردند، با توسعه آشکار نفوذ منطقهای ایران، تمام میشود. آمریکا و اسرائیل در این جنگ شکست خوردند در حالی که ایران، پیروز از آن بیرون آمد.
دیلی تلگراف افزود: توافقنامههای صلح در نهایت نتایج نبردهایی را در جایی نشان میدهد که واشنگتن تلاش کرد آن را تغییر دهد و شکست خورد و جنگ با ایران، شاید یکی از اشتباههای تاریخی باشد.