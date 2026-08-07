استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه تولید و سرمایه‌گذاری، پیشران اصلی توسعه و اشتغال است، گفت: حمایت از تولید امروز یک کار اجتماعی و تکلیف شرعی است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مسیر را برای سرمایه‌گذاران هموار کنند.

ه گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ب رضا رحمانی امروز در آیین افتتاح واحد تولید انواع شیرخشک در میاندوآب، با اشاره به اولویت سرمایه‌گذاری در دولت چهاردهم، افزود: خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم نیز سرمایه‌گذاری را در اولویت قرار داده و بر ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری تأکید کرده‌اند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه ملاک همکاری با مدیران، خدمت به مردم است، خاطرنشان کرد: با هیچ مسئولی عقد اخوت ندارم و هر مدیری که برای مردم کار کند، مورد حمایت دولت است و اگر مدیری کار نکند، حتی اگر برادر من باشد، باید کنار برود.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی میاندوآب نیز اشاره کرده و افزود: یکی از سرمایه‌های بزرگ میاندوآب، سرمایه انسانی این شهرستان است و در رأس این سرمایه‌های ارزشمند، نام شهید مهدی باکری می‌درخشد.

رحمانی همچنین با اشاره به اقدام این واحد تولیدی در استفاده مجدد از پساب، اضافه کرد: پسابی که می‌توانست به محیط زیست آسیب برساند، به چرخه تولید بازگشته و این همان رویکردی است که باید در تمام واحد‌های تولیدی استان دنبال شود.

وی در پایان با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان، افزود: با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر میاندوآب، کلید توسعه این شهرستان در بخش کشاورزی است و باید زنجیره ارزش این بخش را از تولید تا فرآوری و صادرات تکمیل کنیم.