استاندار آذربایجانغربی:
حمایت از تولید یک تکلیف اجتماعی و شرعی است
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه تولید و سرمایهگذاری، پیشران اصلی توسعه و اشتغال است، گفت: حمایت از تولید امروز یک کار اجتماعی و تکلیف شرعی است و همه دستگاههای اجرایی موظف هستند مسیر را برای سرمایهگذاران هموار کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
رضا رحمانی امروز در آیین افتتاح واحد تولید انواع شیرخشک در میاندوآب، با اشاره به اولویت سرمایهگذاری در دولت چهاردهم، افزود: خوشبختانه رئیسجمهور محترم نیز سرمایهگذاری را در اولویت قرار داده و بر ضرورت توسعه سرمایهگذاری تأکید کردهاند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه ملاک همکاری با مدیران، خدمت به مردم است، خاطرنشان کرد: با هیچ مسئولی عقد اخوت ندارم و هر مدیری که برای مردم کار کند، مورد حمایت دولت است و اگر مدیری کار نکند، حتی اگر برادر من باشد، باید کنار برود.
استاندار آذربایجانغربی به ظرفیتهای انسانی و اقتصادی میاندوآب نیز اشاره کرده و افزود: یکی از سرمایههای بزرگ میاندوآب، سرمایه انسانی این شهرستان است و در رأس این سرمایههای ارزشمند، نام شهید مهدی باکری میدرخشد.
رحمانی همچنین با اشاره به اقدام این واحد تولیدی در استفاده مجدد از پساب، اضافه کرد: پسابی که میتوانست به محیط زیست آسیب برساند، به چرخه تولید بازگشته و این همان رویکردی است که باید در تمام واحدهای تولیدی استان دنبال شود.
وی در پایان با تأکید بر حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان، افزود: با توجه به ظرفیتهای کمنظیر میاندوآب، کلید توسعه این شهرستان در بخش کشاورزی است و باید زنجیره ارزش این بخش را از تولید تا فرآوری و صادرات تکمیل کنیم.