قزوین؛ کمتورمترین استان کشور در کالاهای اساسی
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده، استان قزوین در تیرماه ۱۴۰۵ با ثبت تورم ماهانه ۱.۴ درصد، در کنار خراسان جنوبی، کمترین نرخ تورم ماهانه کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
مطابق این گزارش، استان فارس با تورم ماهانه ۵.۴ درصد بیشترین رشد قیمتها را در میان استانهای کشور تجربه کرده و پس از آن استانهای بوشهر با ۴.۵ درصد و هرمزگان با ۴.۲ درصد قرار دارند.
این گزارش همچنین نشان میدهد استان قزوین در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نیز کمترین نرخ تورم را در کشور ثبت کرده که بیانگر ثبات نسبی قیمت کالاهای اساسی و مدیریت مناسب بازار در استان است.
فرامرز حریریمقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، با اشاره به این گزارش اظهار کرد: ثبت کمترین نرخ تورم در بخش خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات حاصل تلاش و همافزایی تولیدکنندگان بخش کشاورزی، فعالان زنجیره تأمین، دستگاههای نظارتی و مجموعه مدیریت بازار استان است.
وی افزود: تأمین مستمر و بهموقع کالاهای اساسی، افزایش تولید محصولات کشاورزی، رصد روزانه بازار، نظارت بر شبکه توزیع، انجام بازرسیهای مستمر از مراکز عرضه و اجرای سیاستهای تنظیم بازار، از مهمترین عوامل مؤثر در کنترل قیمتها و ایجاد ثبات در بازار استان بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر تداوم این روند تصریح کرد: این سازمان با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، برنامههای تأمین و توزیع کالاهای اساسی را با جدیت دنبال خواهد کرد تا ضمن حفظ آرامش بازار، امنیت غذایی و رفاه شهروندان بیش از پیش تأمین شود.