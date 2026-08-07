جانشین فرمانده انتظامی قم از شناسایی و توقیف خودرو‌های شوتی حامل مواد مخدر و کشف ۲۳۹ کیلوگرم تریاک و بیش از ۴۰۰ هزار عدد قرص غیرمجاز در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار منوچهر نصیری اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در جریان یک عملیات اطلاعاتی و کنترل نامحسوس، فعالیت قاچاقچیانی را که با استفاده از خودرو‌های شوتی و پلاک‌های جعلی اقدام به جابه‌جایی مواد مخدر می‌کردند، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، خودرو‌های مورد نظر را در یکی از محور‌های مواصلاتی استان تحت نظر قرار داده و هنگام متوقف کردن آنها، قاچاقچیان قصد فرار داشتند که با اقدام به‌موقع مأموران خودرو‌ها متوقف و دو متهم دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی قم ادامه داد: در بازرسی از خودروها، ۲۳۹ کیلوگرم تریاک و بیش از ۴۰۰ هزار عدد قرص غیرمجاز کشف شد.

نصیری با اشاره به ادامه روند برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.