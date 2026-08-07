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شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر هم در مازندران تسهیلات مسکن دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل بنیاد مسکن استان مازندران در حاشیه بازدید از مراحل پایانی فاز نخست طرح هادی روستای چمازکلا چمستان گفت: در سالهای گذشته به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تسهیلات پرداخت میشد که امسال شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر با قید دهک ۱ تا ۴ تسهیلات دریافت خواهند کرد.
احمدی افزود: منابع مالی و هماهنگی با بانکها نیز انجام شده است و متقاضیان میتوانند به ادارت بنیادمسکن شهرستانها مراجعه کنند.
وی گفت: بنیاد مسکن اتقلاب اسلامی درمازندران توانست در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۵۰ طرح هادی را در استان آغاز کند که بخشی از آن به پایان رسیده و بقیه تا پایان شهریور امسال به پایان خواهد رسید.
احمدی افزود: ۲ سال گذشته در استان در طرح هادی، ارتقاء شاخص بهره مندی اجرای طرح در استان داشتیم و توانستیم به شاخص ۶۲ درصد برسیم که برای رسیدن به شاخص کشور که ۷۲ درصد است برنامه ریزی کردیم.