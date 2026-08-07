کارشناسان واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت ماکو در بازدیدهای میدانی، یک واحد تولید فرآورده‌های لبنی را به دلیل تخلفات بهداشتی مهر و موم و بخش جکوزی استخری در ماکو را به علت کیفیت نامناسب آب تعطیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کریمی کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط، از تداوم اقدامات نظارتی مستمر بر مراکز تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی خبر داد و اظهار داشت: کارشناسان این واحد طی بازرسی‌های میدانی، با دو مورد تخلف بهداشتی برخورد قانونی کردند.

وی افزود: در جریان بازرسی از یک واحد تولید و عرضه فرآورده‌های لبنی، به دلیل احراز تخلفات بهداشتی و عدم رعایت الزامات و مقررات مربوطه، واحد مذکور مهر و موم و متصدی آن جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: در بازرسی انجام‌شده از بخش جکوزی استخری در ماکو، به علت بالا بودن کدورت آب و نامناسب بودن کیفیت آن از نظر شاخص‌های بهداشتی، این بخش تا زمان رفع نواقص و تأیید مجدد کارشناسان بهداشت محیط، از مدار بهره‌برداری خارج و تعطیل گردید.

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط در پایان تأکید کرد: بازرسی‌های بهداشتی به صورت مستمر و بدون اغماض ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلفی که سلامت شهروندان را تهدید کند، مطابق قوانین و مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.