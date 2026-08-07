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برای ارتقای کیفیت میزبانی از زائران، ۸ نانوایی در محورهای اصلی اطراف حرم مطهر رضوی به صورت شبانهروزی فعالیت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری مشهد گفت: با توجه به افزایش چشمگیر حضور زائران و مجاوران در مشهد مقدس طی دهه آخر صفر، تأمین نان گرم و تسهیل دسترسی عزاداران به این کالای اساسی از اولویتهای خدمترسانی این سازمان بوده، در همین راستا، طرح فعالیت شبانهروزی ۸ نانوایی در اطراف حرم مطهر رضوی برنامهریزی و عملیاتی شده است.
عباسی با اشاره به موقعیت این مراکز افزود: این ۸ نانوایی در نقاط پیرامونی حرم مطهر رضوی شامل خیابان طبرسی ۱۹، خیابان طبرسی ۱۴، خیابان شیرازی ۴، خیابان کاشانی ۸، میدان ۱۷ شهریور، خیابان شوشتری ۱۱، خیابان شهید سید حسن نصرالله ۸ و تقاطع نواب و شارستان، نبش حسنی کارگر ۱ مستقر و فعال هستند و بهصورت شبانهروزی نسبت به پخت و عرضه نان مورد نیاز زائران و مجاوران اقدام میکنند.