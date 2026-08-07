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تیم نظارت و پایش وزارت بهداشت با حضور در شهرستان اسلامشهر، روند اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید تاملی، مشاور معاون بهداشت و سرپرست تیم نظارت و پایش برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، به همراه کارشناسان ارشد معاونتهای بهداشت، درمان و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، معاون فنی و مدیر گسترش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از کارشناسان، از شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر بازدید کردند.
در ابتدای این بازدید، مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر گزارشی از روند اجرای برنامه، میزان پیشرفت، اقدامات انجامشده و چالشهای موجود ارائه کرد. سپس اعضای تیم با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت شهرک امام حسین (ع)، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات قرار گرفته و با پزشکان خانواده، مراقبان سلامت و سایر کارکنان مرکز گفتوگو کردند.
تیم نظارت و پایش همچنین با مراجعهکنندگان این مرکز درباره کیفیت خدمات ارائهشده، میزان رضایت از خدمات و آشنایی آنان با برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفتوگو و نظرات آنان را بررسی کرد.
در ادامه، نشست جمعبندی با حضور اعضای تیم بازدیدکننده، مدیر شبکه و کارشناسان ستادی برگزار شد و طی آن، نقاط قوت، چالشهای موجود و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود اجرای برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این نشست، بر پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه تأکید شد.
دکتر سعید تاملی در پایان این بازدید، با ابراز رضایت از روند اجرای برنامه پزشکی خانواده در شهرستان اسلامشهر، از حمایتهای ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونان دانشگاه و تلاشهای کارکنان شبکه بهداشت و درمان قدردانی کرد. وی بر ضرورت تأمین پزشک مورد نیاز برنامه، توسعه اطلاعرسانی و فرهنگسازی عمومی و همچنین تقویت هماهنگی بینبخشی در شهرستان تأکید کرد.
مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و رویکرد محلهمحور در ارتقای سلامت، فعالیتهای برنامه تعیینکنندههای اجتماعی سلامت (SDH) در شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر، بهویژه اقدامات انجامشده در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی را الگویی موفق در سطح کشور دانست و بر تداوم و توسعه این برنامه تأکید کرد.