به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی، از مسیر‌های مؤثر در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاهش آلاینده‌ها و حرکت به سمت الگوی توسعه سازگار با محیط‌زیست است و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان در چارچوب وظایف قانونی خود، بررسی و صدور مجوز‌های زیست‌محیطی این طرح‌ها را با جدیت دنبال کرده و تسهیل‌گری ویژه‌ای در این خصوص داشته است.

وی گفت: در ۲ سال اخیر (از سال ۱۴۰۳ تاکنون) ۱۰۵ مجوز زیست‌محیطی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در چهارمحال‌وبختیاری صادر شده که ظرفیت مجموع این طرح‌ها یک‌هزار و هشت مگاوات است.

کریمی افزود: در همین بازه زمانی، ۱۳ نیروگاه خورشیدی نیز با ظرفیت ۴۰.۷ مگاوات در استان به بهره‌برداری رسیده و وارد مدار تولید انرژی پاک شده است.

وی گفت: صدور مجوز زیست‌محیطی برای طرح‌های خورشیدی پس از بررسی‌های کارشناسی و با لحاظ ملاحظات مربوط به موقعیت اجرای طرح، ضوابط قانونی، شرایط سرزمینی و الزامات حفاظت از محیط‌زیست انجام می‌شود تا گسترش این ظرفیت، همسو با اصول پایداری و بدون تحمیل آثار نامطلوب بر زیست‌بوم‌های استان دنبال شود.

کریمی افزود: چهارمحال‌وبختیاری با برخورداری از ظرفیت مناسب در حوزه انرژی خورشیدی، می‌تواند سهم مؤثری در تولید انرژی پاک داشته باشد و حفاظت محیط‌زیست استان نیز از طرح‌هایی که بر اساس ضوابط قانونی و ملاحظات کارشناسی اجرا شوند، حمایت خواهد کرد.

وی بیان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، علاوه بر کمک به کاهش آلاینده‌ها و مصرف سوخت‌های فسیلی، نقش مهمی در مدیریت پایدار منابع و تقویت رویکرد‌های سازگار با محیط‌زیست دارد و این اداره‌کل، روند بررسی، ارزیابی و پایش طرح‌های مرتبط را در چارچوب قوانین و مقررات و با تسهیل‌گری بسیار ادامه خواهد داد.