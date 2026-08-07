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دوره آموزش تخصصی پیش بیمارستانی با حضور امدادگران هلال احمر در مرودشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر مرودشت گفت: دوره آموزش تخصصی پیش بیمارستانی با هدف ارتقای دانش و مهارتهای امدادی و درمانی با حضور ۲۶ امدادگر این شهرستان برگزار شد.
محمد رفیعی افزود: در این دوره مبانی کمکهای اولیه و انواع شوک، ارزیابی اولیه و تعیین سطح هوشیاری مصدومان، مدیریت راه هوایی و اکسیژنتراپی، تریاژ در حوادث، روش های مقابله با آسیب در سقوط و تصادفات، انواع تروماها و مراقبتهای اولیه، اصول استفاده از تجهیزات تخصصی و فوریتهای طب داخلی آموزش داده شد.
شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.