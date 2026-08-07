کره شمالی رزمایش دریایی چندملیتی «حاشیه اقیانوس آرام» (RIMPAC) به فرماندهی آمریکا را نشانه‌ای از گسترش همکاری‌های نظامی میان کره جنوبی، آمریکا و ژاپن دانست و آن را «تمرین جنگ تهاجمی» توصیف کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یونهاپ، پیونگ‌یانگ همچنین بار دیگر بر عزم خود برای تقویت توان بازدارندگی نظامی تأکید کرد.

همچنین خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) مقاله‌ای از یک مفسر نظامی منتشر کرد که در آن رزمایش «ریم‌پک» به‌عنوان بزرگ‌ترین مانور دریایی جهان، که از ۲۴ ژوئن تا ۳۱ ژوئیه در هاوایی و آب‌های اطراف آن برگزار شد، مورد انتقاد قرار گرفته است.

در این مقاله، گسترش نقش عملیاتی کره جنوبی و ژاپن در این رزمایش، نشانه‌ای از تلاش واشنگتن برای تقویت هماهنگی عملیاتی سه‌جانبه و ایجاد «برتری مطلق نظامی در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه» توصیف شده است.

این گزارش با اشاره به اظهارات جانشین فرمانده ناوگان اقیانوس آرام آمریکا مبنی بر اینکه نقش فرماندهی کره جنوبی و ژاپن دیگر صرفاً نمادین نیست و به عملیات واقعی مربوط می‌شود، تأکید کرده است که رزمایش ریم‌پک در حقیقت «تمرینی برای جنگ تهاجمی» با مشارکت آمریکا، ژاپن و کره جنوبی است.

کره شمالی همچنین رزمایش‌های مشترک اخیر آمریکا و کره جنوبی، از جمله رزمایش هوایی «بادی اسکادران» و تمرین مشترک پشتیبانی نیرو‌های مسلح (CJST) را به‌شدت محکوم کرد و آنها را تدارکی برای وقوع جنگ احتمالی در شبه‌جزیره کره دانست.

پیونگ‌یانگ هشدار داد که ائتلاف سه‌جانبه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی «از خط قرمز عبور کرده» و با اقدامات خود، صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند.

تهدید ناشی از اتحاد آمریکا، ژاپن و کره جنوبی به بحرانی جدید برای امنیت منطقه آسیا ـ اقیانوسیه تبدیل شده است.» کره شمالی برای مقابله با تهدید‌های جدید، توان بازدارندگی خود را بیش از پیش تقویت خواهد کرد و «پاسخ به هر تهدید جدید را در ایجاد بازدارندگی جدید» می‌داند.