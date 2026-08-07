وزارت دادگستری آمریکا اعلام کردهوش مصنوعی اپن‌ای‌آی و شرکت «استاتسیگ» به مدت سه سال تحت نظارت قرار خواهد گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تک کرانچ، اپن‌ای‌آی که یکی از مهم‌ترین بازیگران دنیای هوش مصنوعی است، با نظارت تازه‌ای از سوی دولت آمریکا مواجه شده است.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد اپن‌ای‌آی و شرکت «استاتسیگ» با یک توافق حقوقی موافقت کرده‌اند که بر اساس آن، روند استخدام این دو شرکت به مدت سه سال تحت نظارت قرار خواهد گرفت.

این توافق پس از آن حاصل شد که مقام‌های آمریکایی مدعی شدند این شرکت‌ها با برخی شیوه‌های استخدامی، فرصت درخواست شغل را برای شهروندان آمریکایی محدود کرده و در عوض مسیر دریافت اقامت دائم برای برخی کارکنان مهاجر را هموار کرده‌اند.

هر چند این دو شرکت تخلف را نپذیرفته‌اند، اما پذیرفته‌اند در مجموع ۳.۲ میلیون دلار پرداخت کنند که ۱.۲ میلیون دلار آن جریمه و ۲ میلیون دلار دیگر برای جبران خسارت احتمالی شهروندان آمریکایی اختصاص یافته است.

وزارت دادگستری آمریکا مدعی است این شرکت‌ها در اجرای قوانین مهاجرت و تابعیت، پیش از درخواست اقامت دائم برای کارکنان خارجی، به‌طور واقعی به دنبال جذب نیرو‌های واجد شرایط آمریکایی نبوده‌اند.

بر اساس این ادعا، برخی فرصت‌های شغلی در سامانه‌های عمومی استخدام منتشر نشده، آگهی‌های رادیویی در ساعات کم‌مخاطب پخش شده و حتی ارسال درخواست استخدام تنها به‌صورت کاغذی امکان‌پذیر بوده است؛ اقداماتی که می‌توانسته شانس متقاضیان آمریکایی را کاهش دهد.

اگر چه این پرونده کمتر از ۱۰ موقعیت شغلی را شامل می‌شود، اما طبق توافق انجام‌شده، اپن‌ای‌آی و استاتسیگ باید سیاست‌های استخدامی مربوط به این نوع موقعیت‌های شغلی را با تأیید وزارت دادگستری تدوین کنند و هر شش ماه یک‌بار گزارش‌هایی درباره تعداد درخواست‌های استخدام کارکنان خارجی، تعداد شهروندان آمریکایی مصاحبه‌شده و سایر آمار‌های مرتبط ارائه دهند.

تحقیقات وزارت دادگستری درباره این دو شرکت از مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده بود و بخشی از پرونده اپن‌ای‌آی نیز به فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ مربوط می‌شود.

همچنین اپن‌ای‌آی در شهریور ۱۴۰۴ شرکت استاتسیگ را خریداری کرد و سپس در اردیبهشت ۱۴۰۵ بخشی از این کسب‌وکار را واگذار کرد.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این توافق بخشی از برخورد گسترده‌تر با تخلفات احتمالی شرکت‌ها در حوزه استخدام و قوانین مهاجرت است.

این نهاد یادآور شده که در سال‌های گذشته نیز شرکت‌های بزرگ فناوری، از جمله فیسبوک و اپل، در پرونده‌های مشابه با دولت آمریکا به توافق رسیده بودند؛ هرچند در آن پرونده‌ها، مقام‌های آمریکایی مدعی بودند تخلفات ادعایی گسترده‌تر و نظام‌مندتر بوده است.