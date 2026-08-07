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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی از اتصال سه روستای استان به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی گفت: در ادامه اجرای برنامههای توسعه ارتباطات روستایی خراسان جنوبی، طرح اتصال سه روستای ابراهیمی، همچ و عیلکی بالا در استان به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت با اعتبار ۳۹۰ میلیارد ریال از محل منابع طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
بهی افزود: برای توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت و تامین بهینه پوشش تلفن همراه در مناطق روستایی، بااجرای یک سایت جدید همراه اول از محل منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستای ابراهیمی از توابع شهرستان نهبندان علاوه بر پوشش بهینه تلفن همراه خدمات شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت نسل ۴ برای ۵۱ خانوار این روستا تامین شد.
به گفته وی همچنین با راه اندازی و ارتقای دوسایت ایرانسل در روستاهای عیلکی بالا و همچ از توابع شهرستان خوسف، امکان بهرهمندی ۵۴ خانوار این روستاها با جمعیت ۱۴۲ نفر از خدمات تلفن و اینترنت پرسرعت همراه فراهم شد.
بهی با تأکید بر تداوم توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی استان افزود: توسعه پوشش ارتباطی و دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به خدمات ارتباطی پایدار، از اولویتهای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان است و این روند با همکاری اپراتورها ادامه دارد.