به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت از محیط زیست کاشان گفت: محیط بانان منطقه حفاظت شده قمصر و برزک کاشان پس از اطلاع از حضور متخلفان شکار و صید در منطقه عازم محل شدند و سه نفر از متخلفان شکار را دستگیر کردند.

اللهیار دولتخواه افزود: از متخلفان دو قبضه اسلحه گلوله زنی و لاشه یک راس قوچ وحشی (از گونه‌های حمایت شده محیط زیست) و ۱۷ تیر فشنگ و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

منطقه حفاظت شده قمصر و برزک با داشتن وسعت ۶۰ هزار هکتار با تنوع بالایی از گونه‌های جانوری و گیاهی از مهمترین زیستگاه‌های حیات وحش محسوب می‌ شود.