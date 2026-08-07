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ارادت مردم ایران‌دوست به پرچم وطن در تجمعات شبانه

مردم در تجمعات شبانه، از ضرورت توجه به پرچم ایران و حفظ وحدت در کشور گفتند. کشوری که برای بالا ماندن پرچمش خیلی‌ها جان دادند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۶- ۰۹:۳۰
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برچسب ها: تجمعات مردمی ، حمایت از ایران ، اقتدار ایران ، پرچم ایران اسلامی ، وحدت و همبستگی
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