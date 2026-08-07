پخش زنده
امروز: -
خیر بابلی ۵ میلیارد ریال برای توسعه پایگاه انتقال خون این شهرستان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با مشارکت مالی خیر نیکاندیش و با هدف ارتقای سطح خدمات سلامت در منطقه، طرح جامع توسعه و نوسازی مرکز انتقال خون بابل با حضور مقامات شهری و جمعی از فعالان حوزه سلامت، آغاز شد.
طرح توسعه و نوسازی مرکز انتقال خون بابل که با حمایت مالی ۵ میلیارد ریالی حاج مصطفی خورشیدی اجرایی شده بود، به بهرهبرداری رسید. این طرح شامل گسترش فضای سالنهای خونگیری، توسعه بخش آزمایشگاه و نوسازی کامل بخش پذیرش است که ظرفیت پذیرش اهداکنندگان را افزایش میدهد.
وجود دو دانشگاه علوم پزشکی، ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی و خاص در کشور گردشگرپذیری بالا، حوادث جادهای و حضور هشت مرکز جراحی قلب باز، ۴۷ بیمارستان استان را در وضعیت ویژهای برای تامین خون قرار داده است.
۴۰ درصد از خونهای اهدایی مازندران برای بیماران تالاسمی مصرف میشود و جراحیهای ناشی از بیماریها و سوانح رانندگی در ردههای بعدی قرار دارند.