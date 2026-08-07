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ورزشگاه پارس برای میزبانی از بیست و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال کشور ، آماده می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد: ، عبدالمجید دوراندیش، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس، به همراه ایوب حسنی، سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی از ورزشگاه پارس شیراز بازدید و بر نیاز به همکاری دستگاههای مختلف به ویژه سازمان مدیریت و برنامهریزی برای تکمیل این مجموعه جهت میزبانی شایسته در لیگ برتر تأکید کرد.
فجر شهید سپاسی شیراز برای حضوری قدرتمند در بیست و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در دیدار دوستانه ، بزودی با تیم ملی جوانان ایران مسابقه میدهد.
تیم فجر سپاسی شیراز در لیگ بیست و پنجم با ۸ برد، ۶ تساوی و ۹ باخت، ۳۰ امتیاز کسب کرد و در رتبه هشتم جدول قرار گرفت.
این تیم با خریدهای جدید و حضور رسول خطیبی به عنوان سرمربی، خود را برای حضور قدرتمند در فصل پیشرو آماده میکند.
بیست و ششمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران از جمعه ۲۳ مرداد با حضور ۱۸ تیم آغاز میشود.
این بازدید با هدف ارزیابی شرایط ورزشگاه پارس برای میزبانی بیست و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال انجام شد.
دوراندیش در این بازدید از بخشهای مختلف ورزشگاه از جمله زمین چمن، سکوهای تماشاگران، رختکنها، تأسیسات و سیستم روشنایی دیدن کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت قرار گرفت.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس در حاشیه این بازدید گفت: امیدواریم تیم فجر سپاسی با تیمی خوب و آماده راهی مسابقات شود و ما نیز کمک خواهیم کرد تا ورزشگاه میزبانی شایستهای برای بیست و ششمین دوره لیگ برتر باشد.
وی با اشاره به اینکه هنوز بخشهایی از ورزشگاه نیازمند تکمیل و تجهیز است، افزود: برخی کارها مانند گیتهای ورودی و بحث بازرسی بدنی تماشاگران همچنان باقی مانده است و برای رفع این موارد نیازمند همکاری دستگاههای مختلف به ویژه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان هستیم.
ورزشگاه پارس با گنجایش ۵۰ هزار تماشاگر، چهارمین ورزشگاه بزرگ ایران است.
این ورزشگاه در جنوب شیراز قرار دارد و پیش از این در نخستین بازی لیگ برتر میزبان استقبال ۵۰ هزار نفری بود.