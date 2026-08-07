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به گفته رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان زرند، این واحد های صنفی ، بعلت کمفروشی، عدم رعایت مقررات بهداشتی، نداشتن فاکتور خرید و عدم درج قیمت تعطیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،به گفته امین مهدیزاده، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان زرند، این واحد های صنفی ، بعلت کمفروشی، عدم رعایت مقررات بهداشتی، نداشتن فاکتور خرید و عدم درج قیمت کالاها که مستقیماً حقوق مصرفکنندگان را هدف قرار داده بودند، شناسایی و پلمب شدند.
وی تاکید کرد: هیچ واحد صنفی حق ندارد با کمفروشی، گرانفروشی، بیتوجهی به ضوابط بهداشتی یا مخفی کردن قیمت کالاها، اعتماد مردم را خدشهدار کند و در این زمینه هیچگونه مماشاتی با متخلفان نخواهد شد.
مهدی زاده از شهروندان خواست با گزارش بهموقع تخلفات صنفی به دستگاههای نظارتی، یاریگر مسئولان در سالمسازی فضای کسبوکار باشند