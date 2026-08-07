قزوین میزبان نخستین دوره مسابقات بین‌المللی «جام قزوین» خواهد بود. این تورنمنت بزرگ با مجموع جوایز نقدی بیش از یک میلیارد تومان، شطرنج‌بازان تراز اول داخلی و بین‌المللی را در استان گرد هم می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استان قزوین با برگزاری نخستین دوره مسابقات بین‌المللی شطرنج «جام قزوین» در شهریورماه امسال، گام بزرگی در ارتقای جایگاه خود در تقویم ورزشی جهان برمی‌دارد.

برگزاری این تورنمنت بین‌المللی با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، نتیجه سال‌ها پیگیری مستمر و برنامه‌ریزی گسترده هیئت شطرنج استان بوده است. این مسابقات با مجموع جوایز نقدی خیره‌کننده بیش از یک میلیارد تومان، نه تنها فرصتی برای توسعه شطرنج در استان است، بلکه نام قزوین را در سطح جهانی مطرح خواهد کرد.

طبق اعلام هیئت شطرنج استان، جزئیات مربوط به آیین‌نامه مسابقات، شرایط ثبت‌نام و برنامه دقیق برگزاری به‌زودی منتشر خواهد شد.