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نجاتگران هلال احمر شهرستان قیروکارزین پس از هفت ساعت تلاش، فرد مفقود شده را در ارتفاعات کوههای باروس نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر قیروکارزین گفت: در گزارشی مبنی بر مفقود شدن مرد ۴۶ ساله در ارتفاعات کوههای باروس در شهر مبارکآباد این شهرستان به هلالاحمر، ۲ گروه از نجاتگران به محل اعزام شدند.
ایوب مرزبان افزود: نجاتگران پس از هفت ساعت پیمایش از مسیرهای سخت گذر با همکاری مردم محلی به فرد مفقود شده دسترسی و وی را به منطقه امن منتقل کردند.