پخش زنده
امروز: -
مهمان نوازی از زائران در موکبهای مسیر بازگشت این استان همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سفر تمام شده؛ اما عشق هنوز در جاده جاری است. زائرانی که با دلی سرشار از یاد کربلا، قدم در مسیر بازگشت گذاشتهاند، در موکبهایی توقف میکنند که این بار نه برای بدرقه، بلکه برای بدرقهای دوباره با عطر خدمت برپا شدهاند.
موکبهایی که خستگی راه را با یک لیوان چای، یک وعده غذای گرم و لبخندی صمیمانه از تن زائران میگیرند و نشان میدهند خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) پایان ندارد.
یکی از این موکبها موکب انصار الحسین در ورودی شهر بهار استان همدان است که در آن بیش از ۷۰ نفر از مردم علاقمند به میزبانی زائران سید الشهدا خدمت میکنند و در هر وعده غذایی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ غذا را توزیع میکنند و خدمات اسکان، درمان سرپایی، استحمام. نمازخانه و وضو خانه، تعمیرگاه خودرو و غرفههای فرهنگی و اجتماعی به زائران ارائه میدهد.
هزینههای این موکب همه توسط خادمان و مردم تامین شده است یک جلوه دیگر از مهماننوازی تا همدلی و خدمت دیار دارالمومنین استان همدان است.