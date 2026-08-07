موزه رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، ژاک شیراک، در شهر ساران (Sarran) واقع در استان کورِز در مرکز فرانسه، بامداد پنج‌شنبه هدف سرقت قرار گرفت.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام خبرگزاری آناتولی و به گزارش رسانه ICI Limousin، نیرو‌های ژاندارمری پس از دریافت گزارشی در حدود ساعت ۴ صبح، بلافاصله در محل حاضر شدند.

دادستان شهر تول (Tulle) با تأیید وقوع «سرقت همراه با تخریب و ورود غیرقانونی»، اعلام کرد که تحقیقات در این پرونده آغاز شده است، اما تاکنون جزئیاتی درباره نوع یا ارزش اشیای به سرقت‌رفته منتشر نشده است.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که سارق یا سارقان پس از شکستن شیشه، از درِ اصلی وارد ساختمان موزه شده‌اند. تحقیقات توسط واحد تحقیقات ژاندارمری تول، بخش تحقیقات لیموژ و کارشناسان تشخیص هویت جنایی در حال انجام است. همچنین یک فروند بالگرد ژاندارمری نیز برای کمک به عملیات جست‌و‌جو و بررسی صحنه به کار گرفته شده است.

این سرقت تنها ده ماه پس از حمله مشابهی به این موزه رخ می‌دهد. در اکتبر ۲۰۲۵ نیز تعدادی ساعت و جواهرات از این مجموعه به سرقت رفت که ارزش آنها بیش از یک میلیون یورو برآورد شده بود.

موزه ژاک شیراک در اطلاعیه‌ای در وب‌سایت خود از تعطیلی موقت این مجموعه خبر داده است. مقام‌های محلی اعلام کرده‌اند که در حال حاضر قصد ارائه توضیحات بیشتری درباره این پرونده را ندارند. همچنین شهرداری ساران و کلود شیراک، دختر رئیس‌جمهور پیشین فرانسه و عضو شورای استانی کورز، تاکنون در این‌باره اظهارنظر عمومی نکرده‌اند.