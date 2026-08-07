به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بیمه سلامت مازندران از پوشش رایگان بیمه سلامت برای دهک‌های اول تا پنجم به عنوان گامی مؤثر در تحقق عدالت در سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی خانوار‌ها خبر داد.



ذوالفقار تقوی با اشاره به استمرار اجرای طرح توسعه پوشش همگانی بیمه پایه سلامت گفت: در اجرای تبصره بند (الف) ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم، سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به برقراری پوشش بیمه همگانی اجباری برای همه افراد بدون بیمه در کشور است و در همین راستا، پوشش بیمه پایه سلامت برای افراد مشمول دهک‌های درآمدی اول تا پنجم، بدون پرداخت حق بیمه و به صورت کاملاً رایگان برقرار می‌شود.



وی افزود: بر اساس مصوبات هیئت وزیران، افراد مشمول دهک‌های درآمدی یکم تا پنجم، بدون نیاز به مراجعه حضوری و به صورت خودکار، برای مدت یک سال زیر پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند تا با کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها، زمینه دسترسی عادلانه اقشار جامعه به خدمات سلامت فراهم شود.



مدیرکل بیمه سلامت مازندران با اشاره به حمایت‌های ویژه این سازمان از بیماران خاص و صعب‌العلاج اظهار داشت: بیماران نشان‌دار شده (۵۱ بیماری مشخص شده) در صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، صرف‌نظر از دهک درآمدی، از دهک اول تا دهم، بدون پرداخت حق بیمه و به صورت رایگان زیرپوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.