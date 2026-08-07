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رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: تا پایان امسال ۱۰ پارک جنگلی جدید در استان احداث می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، عبدالعلی جلیلیان گفت: عملیات ایجاد ۱۰ پارک جنگلی جدید که با عنوان پارکهای زندگی نامگذاری شدهاند آغاز شده است.
وی افزود: این پارکهای جنگلی در مجموع ۳۰۰ هکتار به وسعت عرصههای جنگلی و تفرجگاهی استان اضافه خواهند کرد.
جلیلیان با تأکید بر اینکه پارکهای جنگلی اغلب در حاشیه حریم شهرها احداث میشوند، افزود: هدف از توسعه این پارکها، علاوه بر حفظ و احیای پوشش گیاهی، فراهم کردن بستری مناسب برای گردشگری، تفرج و بهرهمندی مردم از هوای پاک و فضاهای طبیعی در مجاورت مناطق مسکونی است.
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری ادارهکل منابع طبیعی استان گفت: هماکنون ۲۰ پارک جنگلی در نقاط مختلف استان وجود دارد که مساحت کل آنها به هزار هکتار میرسد.