رئیس اداره جنگلداری و جنگل‌کاری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: تا پایان امسال ۱۰ پارک جنگلی جدید در استان احداث می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، عبدالعلی جلیلیان گفت: عملیات ایجاد ۱۰ پارک جنگلی جدید که با عنوان پارک‌های زندگی نام‌گذاری شده‌اند آغاز شده است.

وی افزود: این پارک‌های جنگلی در مجموع ۳۰۰ هکتار به وسعت عرصه‌های جنگلی و تفرجگاهی استان اضافه خواهند کرد.

جلیلیان با تأکید بر اینکه پارک‌های جنگلی اغلب در حاشیه حریم شهرها احداث می‌شوند، افزود: هدف از توسعه این پارک‌ها، علاوه بر حفظ و احیای پوشش گیاهی، فراهم کردن بستری مناسب برای گردشگری، تفرج و بهره‌مندی مردم از هوای پاک و فضاهای طبیعی در مجاورت مناطق مسکونی است.

رئیس اداره جنگلداری و جنگل‌کاری اداره‌کل منابع طبیعی استان گفت: هم‌اکنون ۲۰ پارک جنگلی در نقاط مختلف استان وجود دارد که مساحت کل آن‌ها به هزار هکتار می‌رسد.