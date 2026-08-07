

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران از بهره‌مندی نخستین واحد تولیدی این منطقه از معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد خبر داد و گفت: نخستین جلسه کمیسیون تعیین ارزش افزوده کالا‌های تولیدی منطقه آزاد مازندران با بررسی پرونده یک شرکت تولیدی برگزار شد؛ نشستی که زمینه بهره‌مندی نخستین واحد دارای پروانه تولیدی این سازمان از معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد را فراهم کرد.



این جلسه با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعضای دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و نماینده سازمان منطقه آزاد مازندران برگزار شد.



امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران، با اشاره به اهمیت برگزاری این کمیسیون افزود: با تشکیل نخستین کمیسیون تعیین ارزش افزوده، نخستین واحد دارای پروانه تولید از سازمان منطقه آزاد مازندران امکان بهره‌مندی از معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد را به دست آورد.



وی افزود: بررسی و تعیین ارزش افزوده کالا‌های تولیدی، یکی از الزامات بهره‌مندی واحد‌های تولیدی مستقر در مناطق آزاد از مزایا و مشوق‌های قانونی است و برگزاری این کمیسیون، مسیر ارائه خدمات به سایر سرمایه‌گذاران و واحد‌های تولیدی مستقر در منطقه را نیز هموار خواهد کرد.



این شرکت تولیدی که در محدوده بندری منطقه آزاد مازندران در بندر امیرآباد فعالیت می‌کند، با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان، از بزرگ‌ترین طرح‌های صنایع روغن‌کشی و تولید خوراک دام، طیور و آبزیان کشور به شمار می‌رود.