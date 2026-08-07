پخش زنده
امروز: -
قم امروز جمعه شانزدهم مردادماه با آسمانی قسمتی تا نیمه ابری، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و همچنین خیزش گردوخاک همراه است و دمای هوا در گرمترین ساعات به ۳۹ درجه سانتیگراد میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی قم، آسمان استان امروز قسمتی تا نیمه ابری پیشبینی شده و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در نقاط مختلف استان رخ میدهد.
همزمان با افزایش سرعت وزش باد، شاهد خیزش گردوخاک نیز هستیم که موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در مناطق مستعد میشود.
دمای هوا در قم امروز در گرمترین ساعات به ۳۹ درجه و در خنکترین ساعات به ۲۴ درجه سانتیگراد میرسد.
سرعت وزش باد نیز بین ۱۳ تا ۱۸ متر بر ثانیه پیشبینی شده و جهت وزش باد شرق به غرب است.
با توجه به وزش باد شدید و خیزش گردوخاک، توجه به توصیههای ایمنی و پرهیز از فعالیتهای غیرضروری در فضای باز، بهویژه برای افراد حساس، مورد تأکید است.