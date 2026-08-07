وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: هواپیما‌های عملیاتی/تاکتیکی، پهپاد‌های تهاجمی، یگان‌های موشکی و توپخانه‌ای گروه‌های نیرو‌های روسی، زیرساخت‌های سوخت و انرژی و حمل و نقل، مراکز لجستیکی مورد استفاده ارتش اوکراین، محل‌های نگهداری پهپاد‌های تهاجمی و همچنین مناطق استقرار موقت واحد‌های مسلح اوکراینی و مزدوران خارجی را در ۱۵۵ نقطه هدف قرار دادند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیرو‌های روسی طی ۲۴ ساعت گذشته در عملیات ویژه نظامی در اوکراین، به تأسیسات زیربنایی و مراکز لجستیکی مورد استفاده ارتش اوکراین و مناطق استقرار دشمن حمله کردند.

بر اساس آخرین اطلاعات که توسط وزارت دفاع روسیه منتشر شده است، ارتش اوکراین طی ۲۴ ساعت گذشته حدود یکهزار و ۳۵۹ سرباز را در نبرد با نیرو‌های روسی در تمام مناطق خط مقدم از دست داده است.

این وزارتخانه اعلام کرد: «یگان‌های گروه رزمی شمال موقعیت تاکتیکی خود را بهبود بخشیده و تلفاتی را به نیروی انسانی و تجهیزات دو تیپ مکانیزه و یک تیپ هوایی ارتش اوکراین در مناطقی نزدیک به شهرک‌های خراپوفشچینا، اولانوو، پیساروکا و سادکی در منطقه سومی وارد کرده‌اند.»

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که در مسیر خارکف، واحد‌های گروه رزمی شمالی خساراتی را به تشکیلات دو تیپ مکانیزه، یک تیپ پیاده نظام موتوری، یک هنگ تهاجمی ارتش اوکراین و سه تیپ دفاع منطقه‌ای در مناطقی نزدیک به شهرک‌های پوگورلویه، پریکولوتنویه، وودیانویه، کازاچیا لوپان و ایزبیتسکویه در منطقه خارکف وارد کردند.

در این بیانیه تصریح شده است که ارتش اوکراین طی ۲۴ ساعت گذشته یک نفربر زرهی، یک خودروی زرهی جنگی، ۱۵ وسیله نقلیه موتوری، دو توپ و یک ایستگاه جنگ الکترونیک را در آن مناطق خط مقدم از دست داده است.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین جنگ علیه اوکراین با عنوان «عملیات ویژه» را آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد.

رهگیری و انهدام ۲۰۳ پهپاد اوکراینی بر فراز خاک روسیه

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۲۰۳ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد سه کشتی حامل سلاح برای نیروهای اوکراینی در دریای سیاه، هدف قرار گرفت.