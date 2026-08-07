به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران از تدوین و اجرای برنامه‌های اجرایی در دو محور کلیدیِ «پایش و رهگیری آفت‌کش‌های شیمیایی» و «مدیریت تلفیقی آفت مگس میوه مدیترانه‌ای» در باغات استان با هدف حفظ سلامت محصولات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی خبر داد.



نادریان، با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح مصرف سموم گفت: مدیریت اصولی آفت‌کش‌ها از الزامات تولید محصولات سالم و باکیفیت است. در این راستا، برنامه‌های اجرایی ما در دو محور استراتژیک تدوین شده است.



وی درباره «پایش و رهگیری سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی» افزود: هدف از نظارت بر شبکه عرضه و اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی، رعایت ضوابط فنی مصرف و پیشگیری از مخاطرات زیست‌محیطی است. با این اقدامات، علاوه بر افزایش اثربخشی عملیات کنترل، از ورود باقی‌مانده سموم به محصولات کشاورزی و آسیب به سلامت مصرف‌کنندگان جلوگیری خواهد شد.



مدیر حفظ نباتات درباره برنامه‌ریزی برای کنترل آفت مگس میوه مدیترانه‌ای نیز با اشاره به خسارات اقتصادی قابل توجه این آفت در باغات میوه استان، از تدوین برنامه‌های پایش مستمر، شناسایی دقیق کانون‌های آلودگی و زمان‌بندی عملیات کنترلی خبر داد.



نادریان با اشاره به نقش حیاتی حفظ نباتات در توسعه پایدار، تأکید کرد: تقویت این برنامه‌ها، نه تنها موجب افزایش بهره‌وری و تأمین امنیت غذایی می‌شود، بلکه از سلامت محیط زیست و پایداری بخش کشاورزی استان نیز محافظت می‌کند.