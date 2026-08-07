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یونیسف، در بیانیهای اعلام کرد در ۳۰۰ روز پس از اعلام آتشبس در اکتبر ۲۰۲۵، دستکم ۳۰۰ کودک در نوار غزه کشته شدهاند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آژانس کودکان سازمان ملل برآورد کرد این ارقام نشاندهنده میانگین مرگ یک کودک در هر روز است؛ آن هم با وجود توافقی که تعلیق عملیات نظامی و ورود کامل کمکهای بشردوستانه را پیشبینی کرده بود.
ادوارد بیگبدر، مدیر منطقهای یونیسف برای خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «آتشبسی که بهطور میانگین هر روز یک کودک را به کام مرگ میکشاند، در قبال کودکان شکستخورده است.»
وی افزود: صدها کودک دیگر نیز زخمی شدهاند که حال برخی از آنها وخیم است، در حالی که خانوادهها همچنان در انتظار پایان خشونتها هستند.
به گفته یونیسف، بخش بزرگی از جمعیت غزه اکنون در شرایطی نامطلوب زندگی میکنند. خانوادهها در حدود یکسوم از قلمروی نوار غزه در مناطقی تجمع کردهاند که زیرساختهای آن آسیب دیده و با آوار و زبالهها انباشته شده است. این سازمان همچنین تأکید کرد کودکان همچنان با سوءتغذیه حاد، بیماریها، کمبود آب آشامیدنی و تخریب سیستمهای بهداشتی و فاضلاب دست و پنجه نرم میکنند.
این آژانس سازمان ملل خاطرنشان کرد: در اعلامیههای اخیر، نقشه راهی برای مرحله بعدی آتشبس ارائه شده که شامل اقداماتی با هدف پایان دادن به خصومتها و تقویت کمکهای بشردوستانه است. ادوارد بیگبدر گفت این تحولات «امیدی تازه» و امکانی برای پایان دادن به تلفات انسانی در میان کودکان محسوب میشود.
یونیسف از تمامی طرفها خواست تا به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر احترام بگذارند.