واژگونی سواری پژو در جاده کوار به فیروزآباد، پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس شهرستان فیروزآباد گفت: در تماس تلفنی به این مرکز مبنی بر واژگونی خودروی پژو ۴۰۵ در جاده کوار-فیروزآباد عوامل اورژانس از پایگاه‌های جوکان و وحدت آباد به محل حادثه اعزام شدند.

جاویدان افزود: کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه برای پنج مصدوم حادثه، آنان را به بیمارستان حضرت قائم فیروزآباد منتقل کردند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.