به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به وقوع ۱۳ فقره آتش‌سوزی در پناهگاه حیات وحش میانکاله از اواخر تیرماه تاکنون، منشأ بخش عمده این آتش سوزی‌ها را عمدی دانست.



محمدرضا کنعانی با اشاره به تکرار آتش‌سوزی‌ها در میانکاله گفت: از ۲۶ تیرماه تاکنون ۱۳ فقره آتش‌سوزی در این ذخیره‌گاه زیست‌کره به وقوع پیوسته که برخی از آنها گسترده و مهارشان به دلیل شرایط جوی و وزش باد بسیار دشوار بوده است.



وی با قدردانی از تلاش محیط‌بانان، مدیریت بحران، دستگاه‌های اجرایی و حمایت استانداری مازندران در تأمین امکانات مهارآتش، افزود: با وجود شرایط سخت، تمامی این حوادث در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه آتش‌سوزی‌ها دو منشأ طبیعی و انسانی دارند، گفت: خشک شدن بخش‌هایی از تالاب میانکاله و خلیج گرگان در اثر پس‌روی آب دریای خزر و تغییرات اقلیمی، این منطقه را مستعد آتش‌سوزی کرده است.



کنعانی افزود: در کنار این عوامل، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آتش‌سوزی‌های امسال منشأ انسانی و عمدی داشته است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه تعدادی از مظنونان شناسایی شده‌اند گفت: دو نفر نیز در ارتباط با این پرونده‌ها دستگیر و برای بررسی‌های تکمیلی در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته‌اند.



کنعانی با بیان اینکه حفاظت محیط زیست در میانکاله با کمبود تجهیزات روبه‌رو نیست، گفت: امکانات، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای اطفای حریق فراهم است و حتی ماشین‌آلاتی که در جریان یکی از عملیات‌ها از بین رفت، به‌زودی جایگزین خواهد شد.