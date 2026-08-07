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سردار معروفی در جمع اقتدار مردمی در میدان کوثر افزود: دیپلماسی بدون حمایت های مردمی امکانپذیر نیست و حضور مردم، اراده ملت را به دشمن تحمیل و دستاوردهای میدان را تثبیت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سردار حسین معروفی دیشب در اجتماع اقتدار مردمی در میدان کوثر کرمان با اشاره به رمز اقتدار ۴۷ساله ملت ایران، گفت: وحدت حول محور ولایت، امروز از نان شب واجبتر است و دشمن بهدنبال تفرقهافکنی و کمرنگ کردن حضور مردم است بنابراین باید هوشیار باشیم.
وی ادامه داد: قرار ما بر استمرار انقلاب اسلامی و بیعت با ولیفقیه است و مسئولان باید با حل مشکلات معیشتی و اقتصادی، پشتیبان این ملت بزرگ باشند.
سردار معروفی تصریح کرد: هوشمندی ملت ایران رمز پیروزی در ۴۷ سال گذشته بود، امروز دشمن به جای تصرف زمین به دنبال تصرف ذهن و اراده ملت است اما ملت بزرگ ایران با وحدت و حضور در صحنه، ابرقدرت منطقه و جهان اسلام شده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: این هوشمندی در دفاع مقدس، جنگ با داعش و نیز ایستادگی در برابر فتنههای سال های اخیر به خوبی نمایان شد.
سردار معروفی تأکید کرد: هرگاه منافع ملی و اعتقادات در خطر باشد، ملت ایران فارغ از هر جناح و گرایش، متحد شده و دست رد به سینه دشمن میزند.
وی، خاطرنشان کرد: دشمنان میدانند که قادر به تصرف حتی یک وجب از خاک مقدس ایران نیستند و اگر چنین حماقتی کنند، گورستان خود را در آنجا خواهند یافت.
معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره وحدت جامعه تاکید کرد: حضور مردم در اجتماعات اقتدار در خیابانها، قدرت بازدارندگی و پشتیبان موشکها، نبرد دریایی در تنگه هرمز و نیروهای زمینی است.
وی با اشاره به خونخواهی و قصاص قاتلین امام شهید و سایر شهدا بیان کرد: ما در جبهه جنگ فکری و اعتقادی قرار داریم، هدف، زمینهسازی برای ظهور و تحقق اسلام ناب محمدی (ص) است و این ملت، ملتی فکور، نجیب و تاریخساز است که درود خدا بر آنان باد.