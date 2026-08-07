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مسئول نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سامان از اختصاص ۳۴ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به این شهرستان در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،آمنه داوودی گفت: افزایش اعتبارات میتواند زمینهساز توسعه کسبوکارهای خرد و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان باشد.
وی افزود: سهم شهرستان سامان از تسهیلات مشاغل خانگی در سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان بود که این میزان در سال جاری به ۳۴ میلیارد تومان افزایش یافته و فرصت مناسبی برای حمایت از متقاضیان و تقویت اقتصاد خانوادهها فراهم شده است.
وی افزود: متقاضیانی که تاکنون از تسهیلات اشتغال استفاده نکردهاند، میتوانند با ارائه مدارک مهارتی و مراجعه به ادارات جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.
مسئول نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سامان با تأکید بر ضرورت هدایت هدفمند منابع، گفت: متقاضیان در انتخاب رستههای شغلی باید به ظرفیت بازار، امکان بازاریابی و میزان ارزش افزوده محصولات توجه داشته باشند تا با جلوگیری از اشباع برخی فعالیتها، منابع تسهیلاتی به سمت کسبوکارهای دارای ظرفیت و بازار مناسب هدایت شود.