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صدای پایداری از قلب قزوین؛ در شب ۱۵۹ام تجمعات مقاومت، آرزوی بزرگ مردم در پاسخ به یک پرسش خبرنگار، تنها یک چیز بود: پیروزی قطعی و فرجامِ شکست دشمن
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در شبهای پُر از هیجان حمایت از جبهه مقاومت، تجمعات مردمی در استان قزوین بیوقفه ادامه دارد. مردم خستگیناپذیر این استان، برای یکصد و پنجاه و نهمین شب متوالی، در حمایت از انقلاب و جبهه مقاومت به میدان آمدهاند تا پیام ایستادگی خود را به گوش جهانیان برسانند.
در آستانه روز خبرنگار، خبرنگار ما در میان این تجمعات شبانه و در میان جمعیتی که با ایمان و اشتیاق حضور یافتهاند، با مردم به گفتگو نشست. وقتی پرسیده شد: «اگر امروز خبرنگار بودید، چه خبر خوش و امیدبخشی را به مردم میگفتید؟»، پاسخها فراتر از یک گزارش خبری ساده بود.
صدای مردم در میان شعارهای مقاومت، یک پیام واحد داشت: «پیروزی در جنگ، ظهور منجی و شکست نهایی رژیم صهیونیستی».
این آرزوهای بزرگ، همزمان با تداوم حضور مردم در میدان، بار دیگر بر پیوستگی میان ملت و آرمانهای انقلاب تأکید کرد.