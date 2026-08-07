ملی پوش پرتاب دیسک تیم ملی دوومیدانی ایران و استان چهارمحال و بختیاری، در نخستین روز مسابقات بین المللی جام بلاروس به نشان نقره دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، صادق صمیمی شلمزاری که همراه با کاروان تیم ملی دوومیدانی ایران برای برپایی اردوی آماده سازی در شهر مینسک بلاروس به سر می‌برد، در رقابت‌های پرتاب دیسک جام بلاروس در ورزشگاه دینامو به مصاف حریفان رفت و بر سکوی دوم این مسابقات ایستاد.

در این ماده، ورزشکار بلاروسی با پرتابی به طول ۶۰٫۲۳ متر عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و صادق صمیمی شلمزاری با ثبت رکورد ۵۹٫۷۳ متر در جایگاه دوم قرار گرفت و نشان نقره را به دست آورد. ورزشکار ازبکستانی نیز با رکورد ۵۸٫۸۸ متر سوم شد و برنز گرفت.

مسابقات بینالمللی جام بلاروس در ورزشگاه دینامو شهر مینسک پیگیری می‌شود و ملی پوشان کشورمان در این رقابتها، آمادگی خود را برای حضور پرقدرت در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ محک می‌زنند.